दिवाली पर खरीदी 500 करोड़ की ज्वेलरी, 1300 करोड़ का हुआ कारोबार

jewellery rate : दीपावली का त्योहार कारोबार के लिए अच्छा साबित हुआ। लोगों ने दिल खोलकर खरीदी की। तीन दिनों तक बाजार में पैर रखने की जगह नहीं मिली। धनतेरस से खरीदी की जो शुरूआत हुई वह दिवाली तक चली। इस दौरान प्रमुख क्षेत्रों में 1300 से 1400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा बिक्री सोना-चांदी और डायमंड की ज्वेलरी, वाहन और रियल एस्टेट में रही। इधर, परंपरागत बाजार भी इस बार बहुत चला। पूजन सामग्री, सजावट, फूल माला से लेकर मिठाइयों की रिकॉर्ड बिक्री हुई।