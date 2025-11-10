एयर सस्पेंशन वाली सीट में बैठकर सेना के ड्राइवर चलेंगे बिना रुके 1000 किमी- देखें वीडियो

मैकेनिकल सस्पेंशन सीट को पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। यह सीट आर्मी वीकल के साथ नॉर्मल ट्रक में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में जो सीटें ड्राइवर को मिलती हैं वे वीकल के सस्पेंशन के आधार पर काम करती हैं। जबकि इनकी खुद की सस्पेंशन है जो ड्राइवर को पूरे रास्ते कंफर्ट देगी, चाहे वीकल का सस्पेंशन खराब क्यों न हो गया हो। इसके अलावा इसमें ड्राइवर के वेट के अनुसार सस्पेंशन को सेट किया जा सकता है। जो पहले कभी किसी भी सीट में नहीं दिया गया है। इसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपए के बीच आती है। ये दोनों प्रॉडक्ट पूरी तरह से ऑर्डर के लिए तैयार हैं। इनकी टेस्टिंग भी सफल रही है।