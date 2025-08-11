11 अगस्त 2025,

सोमवार

जबलपुर

एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट पूछा- क्यों न कर दें बंद!

Dumna Airport - एमपी के एक एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा कर दिया है।

जबलपुर

deepak deewan

Aug 11, 2025

Dumna Airport Jabalpur in MP in danger of being closed
Dumna Airport Jabalpur in MP in danger of being closed

Dumna Airport - एमपी के एक एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा कर दिया है। मामला जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का है जहां हाल ही में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतनी बड़ी रकम फूंकने के बाद भी जबलपुर एयरपोर्ट से महज 5 फ़्लाइट का संचालन ही किया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने इसके लिए विमानन कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कंपनियों से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एविएशन विभाग से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट प्रदेश के सबसे पुराने हवाई अड्डों में शुमार है। इंदौर और भोपाल के बाद इसे प्रदेश के बड़े एयरपोर्ट में माना जाता है। हाल ही में डुमना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया गया है लेकिन यहां से एयर कनेक्टिविटी की स्थिति बेहद खराब है। हाल ये है कि इस पुराने एयरपोर्ट से अब महज पांच फ्लाइट ही चल रहीं हैं।

डुमना एयरपोर्ट की इस दुरावस्था को लेकर एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की। एयरपोर्ट से पुअर एयर कनेक्टिविटी पर गुस्साए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि क्यों न जबलपुर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाए। इसे लेकर कोर्ट ने विमानन कंपनियों पर भी सख्ती दिखाई।

विमान कंपनियों से पूरा कमर्शियल डाटा तलब किया

हाईकोर्ट ने विमान कंपनियों से पूरा कमर्शियल डाटा तलब किया है। तीन बिंदुओं पर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के एविएशन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी शपथ पत्र में जवाब मांगा है।

Published on:

11 Aug 2025 07:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट पूछा- क्यों न कर दें बंद!

