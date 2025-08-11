एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट पूछा- क्यों न कर दें बंद!

Dumna Airport - एमपी के एक एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा कर दिया है। मामला जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का है जहां हाल ही में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतनी बड़ी रकम फूंकने के बाद भी जबलपुर एयरपोर्ट से महज 5 फ़्लाइट का संचालन ही किया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने इसके लिए विमानन कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कंपनियों से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एविएशन विभाग से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।