मप्र के इस शहर में करोड़ों के हीरे, सोना चांदी के असली गहने पहनती हैं दुर्गा माता की प्रतिमाएं

सराफा कारोबारियों के अनुसार पिछले 15 साल में दुर्गा प्रतिमाओं के शृंगार में उपयोग होने वाले गहनों, मुकुट, छत्र सहित अन्य साज सज्जा के सामान असली सोना चांदी से बनवाने का चलन बढ़ गया है। पहले सुनरहाई, नुनहाई में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं का शृंगार ही सोना चांदी के गहनों से किया जाता था। अब अन्य कई समितियां भी अपनी माता को भव्य रूप प्रदान करने के लिए गहने बनवाने लगे हैं। पांच साल में करीब बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।