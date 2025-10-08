Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

Smart Meter : ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जबलपुर में बोले – स्मार्ट मीटर योजना से 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ का लाभ

Smart Meter : ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जबलपुर में बोले - स्मार्ट मीटर योजना से 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ का लाभ

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 08, 2025

Electricity Smart Meter

स्मार्ट मीटर। फाइल फोटो- पत्रिका

Smart Meter : मध्य प्रदेश के ऊर्जामंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बुधवार को जबलपुर स्थित बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन पहुंचकर स्मार्ट मीटर योजना पर चल रहे विवादों और कांग्रेस के आरोपों पर स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया। मंत्री तोमर ने दावा किया कि यह योजना उपभोक्ताओं के हित में है और इससे मिल रहे लाभ के आंकड़े भी पेश किए।

फाइल फोटो-पत्रिका

Smart Meter : स्मार्ट मीटर पर विसंगति के आरोप निराधार

ऊर्जामंत्री ने साफ किया कि स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक उपभोक्ताओं को सशक्त बना रही है। इसके फायदे बताते हुए उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता अपनी रियल टाइम बिजली खपत जान सकता है, जिससे वह अपनी बिजली की उपयोगिता का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकता है।ष् उन्होंने यह भी घोषणा की कि उपभोक्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर एप की जल्द ही समीक्षा की जाएगी।

Smart Meter

Smart Meter : 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ का लाभ

मंत्री तोमर ने स्मार्ट मीटर के लाभ का आंकड़ा देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर से जुड़े 7 लाख उपभोक्ताओं को सिर्फ एक माह में ही ₹7 करोड़ रुपये के बिल में छूट मिली है। मंत्री ने कहा कि यह छूट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह मीटरिंग प्रणाली न केवल पारदर्शी है, बल्कि उपभोक्ताओं को बचत करने में भी मदद कर रही है।

Photo- Patrika Website

Smart Meter : समय सीमा वृद्धि का कारण उपलब्धता में कमी, कांग्रेस की जीत नहीं

स्मार्ट मीटर लगाने की समयसीमा को साल 2028 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले पर भी ऊर्जामंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि उपभोक्ताओं के दबाव या किसी विरोध के कारण नहीं, बल्कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता कम होने के कारण की गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित और त्रुटिहीन मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।उन्होंने समयसीमा बढ़ने को कांग्रेस द्वारा अपनी जीत बताने वाले बयानों पर भी पलटवार किया। तोमर ने कहा, ष्कांग्रेस अब विरोध कर रही है, जबकि यह प्रक्रिया पहले से ही जारी थी। कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ऊर्जामंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अंत में जोर देकर कहा कि ये स्मार्ट मीटर मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए जा रहे हैं और यह तकनीक प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 12:30 pm

Published on:

08 Oct 2025 12:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Smart Meter : ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जबलपुर में बोले – स्मार्ट मीटर योजना से 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ का लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्रेकिंग न्यूज़ – OBC reservation case में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- क्यों न अंतिम बहस के लिए मप्र हाइकोर्ट वापस भेज दें

MP government issues clarification on Supreme Court affidavit on OBC reservation
जबलपुर

shoot a hotel : दिन दहाड़े होटल संचालक को गोली मारने पहुंचा बदमाश, किए चार फायर

shoot a hotel
जबलपुर

एमपी में मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी, बता दी अपने पसंद की सीट

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025 big statement
जबलपुर

अभी बुक कर लें टिकट, दीपावली पर 10 हजार तक महंगी होगी ‘फ्लाइट’ !

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
जबलपुर

ऑनलाइन चैट से सामने आया सच, महिला से परेशान होकर दी थी जान

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.