Smart Meter : ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जबलपुर में बोले – स्मार्ट मीटर योजना से 7 लाख उपभोक्ताओं को 7 करोड़ का लाभ

स्मार्ट मीटर लगाने की समयसीमा को साल 2028 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले पर भी ऊर्जामंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि उपभोक्ताओं के दबाव या किसी विरोध के कारण नहीं, बल्कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता कम होने के कारण की गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित और त्रुटिहीन मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।उन्होंने समयसीमा बढ़ने को कांग्रेस द्वारा अपनी जीत बताने वाले बयानों पर भी पलटवार किया। तोमर ने कहा, ष्कांग्रेस अब विरोध कर रही है, जबकि यह प्रक्रिया पहले से ही जारी थी। कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ऊर्जामंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अंत में जोर देकर कहा कि ये स्मार्ट मीटर मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाए जा रहे हैं और यह तकनीक प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।