Fake milk-cheese : जबलपुर में धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी दूध-पनीर, दूध-पनीर के सैपल में मिली थी गड़बड़ी

Fake milk-cheese : जिले में दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहां से दूसरे शहरों और प्रदेशों को भी दूध की आपूर्ति की जाती है। दूध से बनने वाली पनीर की भी डिमांड है। दूध की कीमत 73 रुपये प्रति लीटर तक कर दी गई है, इसके बावजूद दूध और पनीर के सैपल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की सैपलिंग और जांच में दूध के 4 व पनीर के 8 सैपल में गड़बड़ी मिली थी। इनमें फैट तय मानक से कम पाया गया था। जानकारों के अनुसार शहर में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध व पनीर बेचे जाने की आशंका है। इससे सेहत पर भी असर होता है। इसके बावजूद प्रशासन दूध और सह उत्पादों की गुणवत्ता जांच से लेकर इनकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।