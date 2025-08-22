ये क्या…! बिना डिग्री चल रहा था ‘डॉक्टर साहब’ का क्लीनिक, बांट रहे थे ‘बैन दवाइयां’

MP News: बिना डिग्री एलोपैथी इलाज करने वाले झोलाछाप महेंद्र पांडे के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने देर रात एफआइआर दर्ज की। वह रामपुर के दुर्गा नगर में पांडे क्लीनिक चलाता था। वह मरीजों को प्रतिबंधित दवाएं भी देता। इससे जान का खतरा हो सकता था। गरुड़ दल की छापामारी में उसकी यह करतूत सामने आई। प्रशासन के दल ने 19 मई को रामपुर के दुर्गा नगर के पांडे क्लीनिक में छापामारी की थी। उस वक्त खुद को डॉक्टर बताने वाले महेंद्र पांडे के पास रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं मिला था। उसके पास क्लीनिक का पंजीयन भी नहीं था।