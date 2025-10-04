दशहरा चल समारोह में चली गोलियां, भाजपा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक समर्थक भिड़े

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक घनघोरिया समर्थकों के साथ पैदल चुंगी चौकी की ओर निकले। वहां पर भाजपा समर्थकों की भी खासी भीड़ थी। इसी दौरान दुर्गा प्रतिमा की झांकी आ गई तो विधायक घनघोरिया पूजन के लिए आगे बढ़े। पुलिस के अनुसार इस पर भाजपा के कार्यकर्ता भी घेर कर खड़े हो गए तो दोनों ही पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बहसबाजी के दौरान ही किसी ने फायर कर दिया। इससे तनाव बढ़ गया और चौराहे पर भगदड़ मच गई। सुरक्षा के लिए दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने अपने नेता को घेरे में ले लिया। बताया गया है कि गोली दो से तीन राउंड चली।