Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

दशहरा चल समारोह में चली गोलियां, भाजपा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक समर्थक भिड़े

आमने-सामने मंच लगाकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता चल समारोह के स्वागत में लगे थे। फिर देखते ही देखते भिड़ गए। दोनों ओर से धक्कामुक्की और हाथापाई के बीच अफरा-तफरी मच गई, जब गोली चलने की आवाज से तनाव बढ़ गया।

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 04, 2025

GUN SHOOT

अलीगढ़ में बिल्डर को गोलियों भूना- फोटो सोर्स-Ai

Gunshot firing : दशहरा चल समारोह के दौरान कांचघर चौराहे पर बवाल हो गया। आमने-सामने मंच लगाकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता चल समारोह के स्वागत में लगे थे। फिर देखते ही देखते भिड़ गए। दोनों ओर से धक्कामुक्की और हाथापाई के बीच अफरा-तफरी मच गई, जब गोली चलने की आवाज से तनाव बढ़ गया। काफी समय तक चौराहा जंग का मैदान बना रहा और भगदड़ के हालात बने रहे। पुलिस ने तैनाती बढ़ाकर स्थिति नियंत्रित कर ली।

gun

Gunshot firing : समर्थकों ने भी मंच लगा लिया

जानकारी के अनुसार घमापुर इलाके का दशहरा चल समारोह शुक्रवार को निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और झांकियां निकाली गईं। चल समारोह के स्वागत के लिए कांग्रेस नेता व विधायक लखन घनघोरिया के समर्थकों ने कांचघर चौराहे पर मंच सजाया था। वहां से जयकारे लगा रहे थे। इसी के ठीक सामने भाजपा नेता व पूर्व विधायक अंचल सोनकर के समर्थकों ने भी मंच लगा लिया। दोनों ही की ओर से चल समारोह के स्वागत के साथ ही नारेबाजी भी चल रही थी।

Gunshot firing : झांकी पूजन पर भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक घनघोरिया समर्थकों के साथ पैदल चुंगी चौकी की ओर निकले। वहां पर भाजपा समर्थकों की भी खासी भीड़ थी। इसी दौरान दुर्गा प्रतिमा की झांकी आ गई तो विधायक घनघोरिया पूजन के लिए आगे बढ़े। पुलिस के अनुसार इस पर भाजपा के कार्यकर्ता भी घेर कर खड़े हो गए तो दोनों ही पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बहसबाजी के दौरान ही किसी ने फायर कर दिया। इससे तनाव बढ़ गया और चौराहे पर भगदड़ मच गई। सुरक्षा के लिए दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने अपने नेता को घेरे में ले लिया। बताया गया है कि गोली दो से तीन राउंड चली।

File photo

Gunshot firing : अफरा तफरी मची

फायरिंग की आवाज सुनते ही दशहरा चल समारोह देखने आई भीड़ दहशत में आ गई और वहां भगदड़ और अफरा तफरी माहौल बन गया। सूचना मिलते ही घमापुर थाने समेत कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तब तक भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड चुके थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अलग कराया।

Gunshot firing : युवक के घायल होने की खबर

मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। वही एक युवक गोली लगने के कारण जमी हुआ है हालांकि पुलिस ने देर रात तक किसी के जमी होने की पुष्टि नहीं की। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अशांति फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गोली चलने की घटना की पुष्टि नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 12:20 pm

Published on:

04 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / दशहरा चल समारोह में चली गोलियां, भाजपा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक समर्थक भिड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

marriage promise : शादी का झांसा देकर बलात्कार, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती

Married woman trapped in fake marriage promise burhanpur mp news
जबलपुर

एमपी में चल समारोह के बीच दनादन फायरिंग से मची भगदड़, आपस में भिड़े भाजपाई-कांग्रेसी

Jabalpur News
जबलपुर

Good News: दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में एमपी के दो जुड़वां भाई, अमरीका ने जारी की सूची

MP Twins brother scientist name are in Top Scientist of the World list America
जबलपुर

मेडिकल की पूर्व अधीक्षक ने फार्मा कंपनी को कराया 1.25 करोड़ का फायदा, केस दर्ज

EOW की बड़ी कार्रवाई, 10 महीने से फरार ठगी (photo-unsplash)
जबलपुर

Monsoon Update : मानसूनी बारिश का ‘खाता’ 46.7 इंच पर बंद, औसत से चार इंच कम

jabalpur flyover
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.