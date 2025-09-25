कम दबाव का क्षेत्र बनने से बने आसार, माह के अंत तक झमाझम के संकेत

शहर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस तेजी से बढ़ गई है। राहगीर हलाकान हो रहे हैं। गर्मी भरी यह धूप लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन बीच-बीच में धूप के बीच छा रहे बादल जरूर लोगों को राहत दे रहे हैं। धूप-छांव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। इसके चलते दिन भर उमस ने परेशान किया। जबकि न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। सीजन में अभी तक वर्षा का कुल आंकड़ा 45.7 इंच (1161 मिमी ) पर स्थिर है।