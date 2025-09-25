Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

कम दबाव का क्षेत्र बनने से बने आसार, माह के अंत तक झमाझम के संकेत

कम दबाव का क्षेत्र बनने से बने आसार, माह के अंत तक झमाझम के संकेत

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 25, 2025

heavy rain alert
heavy rain alert

heavy rain alert : पिछले एक हफ्ते से उमस और पसीने से लोग परेशान हो रहे थे, गुरुवार को सुबह से ही बादलों ने डेरा डाल रखा है और कहीं कहीं रिमझिम फुहारों के साथ राहत भी दे रहे हैं. नवरात्र के दौरान लोगों को देखते हुए यह मौसम ठीक नहीं है लेकिन अभी बादलों पूरी तरह से विदाई नहीं हो पाई है। मौसम विभाग के अनुसार माह के अंत में एक बार और झमाझम के आसार है।

मप्र के इस शहर में करोड़ों के हीरे, सोना चांदी के असली गहने पहनती हैं दुर्गा माता की प्रतिमाएं

mp weather

heavy rain alert : तापमान और उमस में खासी बढ़त

मानसून सीजन 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। शहर में लगातार धूप निकलने से तापमान और उमस में खासी बढ़त हुई है। बुधवार को भी जबलपुर में बारिश नहीं हुई। उमस से लोग परेशान हुए। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से जबलपुर सहित संभाग के जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 25 सितंबर को एक नया निम्न दबाव क्षेत्र पूर्व-मध्य और संलग्न उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, जिससे फिर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। सितंबर अंत में जबलपुर संभाग में झमाझम बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को जबलपुर में बूंदाबांदी की आशंका है।

बदल गया यूपी का मौसम! Image Source - Pinterest

heavy rain alert : बन रहे बारिश के सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक निम्न दबाव क्षेत्र उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित और उससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके चलते सितम्बर के अंतिम दिनों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है।

फोटो पत्रिका

heavy rain alert : लगातार बढ़ रहा तापमान

शहर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस तेजी से बढ़ गई है। राहगीर हलाकान हो रहे हैं। गर्मी भरी यह धूप लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन बीच-बीच में धूप के बीच छा रहे बादल जरूर लोगों को राहत दे रहे हैं। धूप-छांव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। इसके चलते दिन भर उमस ने परेशान किया। जबकि न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। सीजन में अभी तक वर्षा का कुल आंकड़ा 45.7 इंच (1161 मिमी ) पर स्थिर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / कम दबाव का क्षेत्र बनने से बने आसार, माह के अंत तक झमाझम के संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.