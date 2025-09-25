Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

jabalpur नवरात्र में सुबह 6 से रात एक बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे भारी वाहन

demo pic jabalpur नवरात्र में सुबह 6 से रात एक बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे भारी वाहन

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 25, 2025

Truck-bike accident
Woman crushed by truck

Navratri : शहर में दुर्गोत्सव पर गुरुवार से मां के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी।परिवहन विभाग ने रात में भी भारी वाहनों के प्रवेश और आवाजाही पर रोक लगा दी है। बुधवार रात एक बजे से ही इनका प्रवेश एक सप्ताह के लि रोक दिया गया। जिला दण्डाधिकारी ने बुधवार शाम इसके आदेश जारी किए।

Navratri : ये हुआ बदलाव

जानकारी के अनुसार भारी माल वाहक वाहन, ट्रक, डम्पर, हाइवा समेत मध्यम क्षमता वाले वाहन, कृषि में लगे वाहन का पहले नो एंट्री का वक्त सुबह छह बजे से रात दस बजे तक था।दुर्गोत्सव के चलते रात 10 बजे के समय को बढ़ाकर रात एक बजे तक कर दिया गया है। अब नो एंट्री का समय सुबह छह बजे से रात एक बजे तक रहेगा।

Navratri : यहां आ जा सकेंगे वाहन

वाहनों को करौंदा नाले से औद्योगिक क्षेत्र रिछाई तक छूट रहेगी। यहां वाहन 24 घंटे आ जा सकेेंगे। कटंगी और पाटन बाइपास से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहन दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर आ जा सकेंगे। इसके बाद वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

Navratri : इन्हें मिलेगी छूट

इसके तहत दुग्ध वाहन, निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, आर्मी वाहन, विद्युत वितरण कम्पनी के वाहन और एलपीजी और पेट्रोलियम वाहनों को पूर्णत: छूट रहेगी।

Navratri : ट्रैफिक पुलिस रहेगी तैनात

नो एंट्री का पालन हो सके, इसके लिए शहर के सभी प्रवेश के प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात की जाएगी। वहीं थानों की पुलिस भी वाहनों पर नजर रखेगी।

Updated on:

25 Sept 2025 11:52 am

Published on:

25 Sept 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / jabalpur नवरात्र में सुबह 6 से रात एक बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे भारी वाहन

