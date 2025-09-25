jabalpur नवरात्र में सुबह 6 से रात एक बजे तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे भारी वाहन

जानकारी के अनुसार भारी माल वाहक वाहन, ट्रक, डम्पर, हाइवा समेत मध्यम क्षमता वाले वाहन, कृषि में लगे वाहन का पहले नो एंट्री का वक्त सुबह छह बजे से रात दस बजे तक था।दुर्गोत्सव के चलते रात 10 बजे के समय को बढ़ाकर रात एक बजे तक कर दिया गया है। अब नो एंट्री का समय सुबह छह बजे से रात एक बजे तक रहेगा।