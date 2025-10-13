400 करोड़ के एयरपोर्ट पर महज 5 उड़ानें, कोर्ट ने वन विभाग को जमीन देने की बात कही

Dumna Airport -एमपी के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर करोड़ों रुपए तो फूंक दिए गए पर यहां से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ऐसे में एमपी हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट की जमीन क्यों न वन विभाग को दे दी जाए? हाईकोर्ट इससे पहले भी पुअर एयर कनेक्टिविटी को लेकर डुमना एयरपोर्ट को बंद कर देने की टिप्पणी कर चुका है। अब कोर्ट ने सभी फ्लाइट कंपनियों और मध्यप्रदेश सरकार की एक कमेटी बनाने को कहा है। इसके लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से 6 नवंबर तक जवाब मांगे हैं।