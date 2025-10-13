Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

400 करोड़ के एयरपोर्ट पर महज 5 उड़ानें, कोर्ट ने वन विभाग को जमीन देने की बात कही

Dumna Airport -एमपी के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर करोड़ों रुपए तो फूंक दिए गए पर यहां से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा।

2 min read

जबलपुर

image

deepak deewan

Oct 13, 2025

High Court taunts just 5 flights at Dumna Airport worth Rs. 400 crore

High Court taunts just 5 flights at Dumna Airport worth Rs. 400 crore (Photo Source – Patrika)

Dumna Airport -एमपी के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के विस्तार पर करोड़ों रुपए तो फूंक दिए गए पर यहां से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ऐसे में एमपी हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट की जमीन क्यों न वन विभाग को दे दी जाए? हाईकोर्ट इससे पहले भी पुअर एयर कनेक्टिविटी को लेकर डुमना एयरपोर्ट को बंद कर देने की टिप्पणी कर चुका है। अब कोर्ट ने सभी फ्लाइट कंपनियों और मध्यप्रदेश सरकार की एक कमेटी बनाने को कहा है। इसके लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से 6 नवंबर तक जवाब मांगे हैं।

डुमना एयरपोर्ट पर नाममात्र की फ्लाइटों से हर कोई परेशान है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने
पूछा कि आखिरकार एयरपोर्ट पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या फायदा? कोर्ट ने कहा कि क्यों न भोपाल और इंदौर की फ्लाइट जबलपुर ट्रांसफर कर दी जाए!

फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश

हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डुमना एयरपोर्ट पर हर हाल में फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। प्रस्तावित कमेटी में याचिकाकर्ता के वकील को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर यह भारी भरकम राशि लगाई गई लेकिन उड़ानों की संख्या बढने की बजाए पहले से भी कम हो गई। यहां से महज 5 फ्लाइट उड़ान भर रही हैं। डुमना एयरपोर्ट की पुअर एयर कनेक्टिविटी को लेकर हाईकोर्ट पहले भी विमानन कंपनियों को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने कंपनियों से कमर्शियल डाटा तलब किया था। मध्यप्रदेश सरकार और एविएशन विभाग से भी शपथ पत्र में जवाब मांगे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 400 करोड़ के एयरपोर्ट पर महज 5 उड़ानें, कोर्ट ने वन विभाग को जमीन देने की बात कही

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर चली जेसीबी, सख्ती दिखाकर धराशायी कर दिया अवैध मदरसा का निर्माण

Illegal Madrasa demolished with JCB in Jabalpur
जबलपुर

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

firecrackers on Diwali 2025
जबलपुर

10000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया SBI का फील्ड ऑफिसर, मांगे थे 20 हजार

sbi officer take bribery
जबलपुर

एमपी में कर्मचारी को लगे करंट के झटके, धमाके के साथ निकली चिंगारियां

jabalpur news
जबलपुर

मिल गई मंजूरी… जबलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी कार्गो सेवा, कुछ घंटों में पहुंचेगा सामान

Cargo service will start from Jabalpur airport
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.