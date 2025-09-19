कितना सहूंगा मैं… और 6 पतियों ने कर ली खुदकुशी, नहीं सह पाए पत्नी प्रताड़ना

अधारताल निवासी नीरज की शादी सागर की दीक्षा पटेल से हुई। चंद रोज बाद दीक्षा ने परिजन से लड़ाई शुरू कर दी। उसने साफ कह दिया कि उसकी शादी बिना मर्जी से की गई है। इस बात से नीरज अवसाद में आ गया। कुछ माह बाद दीक्षा अपनी बहन और जीजा के साथ घर छोड़कर चली गई। वह जेवर और रुपए भी ले गई। नीरज ने फोन किया तो उसे धमकाया। इसके चलते उसने जहर खाकर जान दे दी। अधारताल पुलिस ने दीक्षा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। यह अकेला मामला नहीं है। इसके पहले भी जिले में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।