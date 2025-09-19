कितना सहूंगा मैं… और 6 पतियों ने कर ली खुदकुशी, नहीं सह पाए पत्नी प्रताड़ना

husbands suicide : आधुनिक जीवनशैली की चकाचौंध रिश्तों को कमजोर कर रही है। बीते दो माह में जिले में ६ पतियों ने खुदकुशी कर ली। इसके पीछे की वजह अफेयर, पैसा और प्रॉपर्टी से जुडे़ विवाद हैं। किसी ने वीडियो संदेश से तो किसी ने सुसाइड नोट पर प्रताड़ना की कहानी बयां की। कुछ ने तो पत्नी को इसके लिए जिमेदार ठहराते हुए मायके वालों के साथ शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने की दर्दभरी कहानी बताई। जिसके अवसाद में जान दे दी।
अधारताल निवासी नीरज की शादी सागर की दीक्षा पटेल से हुई। चंद रोज बाद दीक्षा ने परिजन से लड़ाई शुरू कर दी। उसने साफ कह दिया कि उसकी शादी बिना मर्जी से की गई है। इस बात से नीरज अवसाद में आ गया। कुछ माह बाद दीक्षा अपनी बहन और जीजा के साथ घर छोड़कर चली गई। वह जेवर और रुपए भी ले गई। नीरज ने फोन किया तो उसे धमकाया। इसके चलते उसने जहर खाकर जान दे दी। अधारताल पुलिस ने दीक्षा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। यह अकेला मामला नहीं है। इसके पहले भी जिले में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।
husbands suicide : ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब पत्नी व उसके परिजनों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं और उन्हें आतहत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है। किसी भी रोक-टोंक पर घरेलू हिंसा में फंसाने की धमकी भी धैर्य तोड़ रही है।
जिले में पत्नी प्रताड़ना के मामले भी बढ़े हैं। लेकिन पुरुष न तो थाने जा पाते हैं और न ही परिवार में किसी से कुछ कह पाते हैं। उन्हें डर होता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी। पहले शहर में परिवार परामर्श केन्द्र संचालित किया जाता था। जिनमें ऐसे मामलों को सुलझाया जाता था। लेकिन फिलहाल केंद्र बंद है। अब ये मामले महिला थाने में दर्ज होते हैं।
बेलखेड़ा निवासी संदीप चौधरी का विवाह चार साल पहले ग्राम जटवा में हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद मायके चली गई। संदीप पत्नी को लेने मायके गया तो उसने आने से इंकार कर दिया। सास पार्वती, ससुर देव सिंह उर्फ सुमन चौधरी समेत मौसिया ससुर भीकम चौधरी, मामा ससुर उज्ज्न चौधरी ने संदीप से मारपीट की। इससे आहत संदीप ने जहर खाकर जान दे दी। पाटन थाने में एफआइआर दर्ज की गई है।
हनुमानताल निवासी अरूण (40) ने 15 मई को खुद पर केरोसीन डालकर आग लगा ली। माढ़ोताल पुलिस को सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा था कि पत्नी प्रिया समेत सास रेखा, साला राकेश, दिनेश, सौरभ और हनुमानताल निवासी जगदीश सोनी उससे 20 लाख रुपए मांगते हैं। इसलिए वह जान दे रहा है। माढ़ोताल थाने में एफआइआर दर्ज है।
husbands suicide : दंपती में मनमुटाव है तो उन्हें आपस में सुलझाना चाहिए। अपनी परेशानियों को परिजन से शेयर करना चाहिए। गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम पूरे परिवार को जीवन भर का दर्द दे देता है। एसपी ऑफिस में काउंसलिंग सेन्टर भी संचालित किया जा रहा है। यहां काउंसलिंग कराई जा सकती है।
husbands suicide : लोग छोटी-छोटी बातों पर जान देने और लेने के लिए आमदा रहते हैं। एकल परिवारों में यह समस्या ज्यादा है। यदि किसी को तनाव है, तो उसे अपने करीबी से चर्चा करनी चाहिए। बातों के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। आत्महत्या जैसा कदम उठाना सही नहीं है।