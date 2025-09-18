Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट के आदेश से राहत

इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट के आदेश से राहत

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 18, 2025

CG Promotion News: अक्षय तृतीया पर शिक्षकों को बड़ा तोहफा, 10 साल बाद 3 हजार प्राचार्यों की पदोन्नति, देखें लिस्ट...

employees promotion : आयुध निर्माणियों में कार्यरत मास्टर क्राफ्टमैन का टेक्नीकल चार्जमैन पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने रिट पिटीशन व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेक्नीकल चार्जमैन पदोन्नति मामले में फैसला दिया है।

जबलपुर शहीदों की धरती, इसको बारंबार प्रणाम, मुख्यमंत्री ने लगाई अस्पताल में झाड़ू

employees promotion

employees promotion : मास्टरक्राफ्टमैन से चार्जमैन की पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ

ओएफके सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक के आनंद शर्मा, राकेश रंजन, अनिल गुप्ता ने बताया कि मुरादनगर आयुध निर्माणी के कुछ कर्मचारियों ने हाईस्किल से चार्जमैन पदोन्नति के साथ मास्टर क्राफ्टमैन से चार्जमैन पदोन्नति पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 फरवरी 2023 को अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर टेक्निकल चार्जमैन की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस वजह से देशभर की आयुध निर्माणियों में पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई थी। सुनवाई में नए एसआरओ को मंजूरी मिल गई, जिसमें आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) ने 13 जून 2024 को संशोधित एसआरओ प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को आदेश पारित कर रोक हटाते हुए नए एसआरओ को मंजूरी दे दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2025 06:01 pm

Published on:

18 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट के आदेश से राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.