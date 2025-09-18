इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, कोर्ट के आदेश से राहत

ओएफके सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक के आनंद शर्मा, राकेश रंजन, अनिल गुप्ता ने बताया कि मुरादनगर आयुध निर्माणी के कुछ कर्मचारियों ने हाईस्किल से चार्जमैन पदोन्नति के साथ मास्टर क्राफ्टमैन से चार्जमैन पदोन्नति पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 फरवरी 2023 को अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर टेक्निकल चार्जमैन की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस वजह से देशभर की आयुध निर्माणियों में पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई थी। सुनवाई में नए एसआरओ को मंजूरी मिल गई, जिसमें आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) ने 13 जून 2024 को संशोधित एसआरओ प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को आदेश पारित कर रोक हटाते हुए नए एसआरओ को मंजूरी दे दी।