जबलपुर शहीदों की धरती, इसको बारंबार प्रणाम, मुख्यमंत्री ने लगाई अस्पताल में झाड़ू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सांसद मंत्रियों ने राजा शंकरशाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर अर्पित की श्रद्धांजलि

raja shankar shah raghunath shah : राजा शंकरशाह, रघुनाथ शाह का बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अंग्रेजों की शर्तें नहीं मानीं और न उनकी सत्ता को स्वीकार किया। तोप के मुंह पर बांधे गए लेकिन मातृभूमि के लिए शहीद होना मंजूर था पर झुकना नहीं। ऐसे बलिदानियों की धरती को प्रणाम करता हूं। आदिवासी समाज के गौरवमयी इतिहास को दुनिया जानती है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों से आजादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर मालगोदाम चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने प्रतिमा स्थल पहुंचकर दोनों वीरों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।