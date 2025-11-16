illegal slums : कौन बसा रहा ये बस्ती, बीच शहर में, जिम्मेदारों को नहीं दिख रहे दर्जनों कच्चे घर- देखें वीडियो

मोती नाला के अंदरूनी क्षेत्र गोहलपुर और राजीव गांधी वार्ड वाले हिस्से में पिछले चार सालों में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा झुग्गियां बस गई हैं। हर एक दो महीने में अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। न तो इन्हें कोई रोक रहा है और न ही इन्हें हटाने के लिए अब तक प्रयास किए गए हैं। जिसके चलते अब यहां का माहौल अराजक होता जा रहा है। आए दिन इन क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं और यहां रहने वालों से वाद विवाद की स्थित बन रही है। जिसकी शिकायत कई बार रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से भी की। लेकिन आज तक इन्हें हटाया नहीं जा सका है।