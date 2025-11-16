Patrika LogoSwitch to English

illegal slums : कौन बसा रहा ये बस्ती, बीच शहर में, जिम्मेदारों को नहीं दिख रहे दर्जनों कच्चे घर- देखें वीडियो

illegal slums : कौन बसा रहा ये बस्ती, बीच शहर में, जिम्मेदारों को नहीं दिख रहे दर्जनों कच्चे घर- देखें वीडियो

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 16, 2025

illegal slums

illegal slums

  • मोतीनाला पर बढ़ती जा रही झुग्गियों की संख्या, क्षेत्रीय विधायक और पार्षद ने लिखा पत्र
  • नहीं चेत रहे जिम्मेदार, आज तक नहीं कर कार्रवाई

illegal slums : एक तरफ जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में लगा है। वहीं दूसरी ओर इनके जिम्मेदारों की अनदेखी या कहें जानबूझकर अतिक्रमणकारियों को खुलेआम छूट दे रही है। मामला गोहलपुर स्थित मोती नाला पर बढ़ रही झुग्गी बस्ती का है। जहां झुग्गियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। नाले पर दर्जन भर से ज्यादा कब्जे हो गए हैं। यहां परिवारों के बसने के अलावा घुड़साल तक बन गई हैं। जिन्हें हटाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और पार्षद ने निगमायुक्त को पत्र लिखा है।

illegal slums : ये है मामला

मोती नाला के अंदरूनी क्षेत्र गोहलपुर और राजीव गांधी वार्ड वाले हिस्से में पिछले चार सालों में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा झुग्गियां बस गई हैं। हर एक दो महीने में अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। न तो इन्हें कोई रोक रहा है और न ही इन्हें हटाने के लिए अब तक प्रयास किए गए हैं। जिसके चलते अब यहां का माहौल अराजक होता जा रहा है। आए दिन इन क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं और यहां रहने वालों से वाद विवाद की स्थित बन रही है। जिसकी शिकायत कई बार रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से भी की। लेकिन आज तक इन्हें हटाया नहीं जा सका है।

illegal slums : पत्र लिखकर हटाने कहा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं

नाले पर बढ़ते कब्जों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद मधुबाला सिहं राजपूत ने विधायक अभिलाष पांडे को खल लिखकर इन्हें हटवाने के लिए कहा। विधायक ने पार्षद की मांग के साथ निगमायुक्त को पत्र लिखा, जिसमें जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। 8 अक्टूबर को पत्र लिखा गया था, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद आज तक निगम के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही कार्रवाई की।

illegal slums : कई महीनों से लगातार शिकायत करते चले आ रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे झुग्गियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले महीने विधायक अभिलाष पांडे के माध्यम से फिर एक पत्र निगमायुक्त को भिजवाया गया है। किंतु अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नाले पर बसी बस्ती को हटाने के लिए नहीं पहुंचा है।

  • मधुबाला राजपूत, पार्षद

Updated on:

16 Nov 2025 12:10 pm

Published on:

16 Nov 2025 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / illegal slums : कौन बसा रहा ये बस्ती, बीच शहर में, जिम्मेदारों को नहीं दिख रहे दर्जनों कच्चे घर- देखें वीडियो

