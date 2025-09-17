जबलपुर में पराली से बनेगी बायो गैस, प्रदूषण से निपटने की अच्छी पहल

जानकारी के अनुसार पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता है। पराली से सीबीजी बनने से निकलने वाली खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, इससे खेतों में रसायन की जरूरत कम होती है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर वैज्ञानिकों ने इसका समाधान बायोमास से सीबीजी गैस उत्पादन के रूप में खोजा है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रति एकड़ धान की कटाई के बाद दो हजार किलो बायोमास निकलता है, इससे 200 किलो कंप्रेस्ड बायो गैस तैयार होगी।