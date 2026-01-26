जबलपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रिंग रोड की सेंट्रिंग टूटने से 3 मजदूर कॉन्क्रीट में दबे, 1 की मौत 2 गंभीर

Jabalpur Accident :जबलपुर शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन रिंग रोड पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। 60 फीट की ऊंचाई पर शटरिंग के काम के दौरान सेंट्रिंग का बैलेंस बिगड़ने से 03 मजदूर गिरकर कान्क्रीट के मलबे में दब गए। काम कर रहे साथी मजदूरों ने उन्हें मलबे से निकाला, तब तक 1 युवक की मौत हो गई थी। जबकि, दो मजदूरों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार सुबह भी दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, चिकित्सक उनके गहन इलाज में जुटे हैं।