जबलपुर

जबलपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रिंग रोड की सेंट्रिंग टूटने से 3 मजदूर कॉन्क्रीट में दबे, 1 की मौत 2 गंभीर

Jabalpur Accident : शहर में निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे बड़े रिंग रोड की सेंट्रिंग गिरने से उसपर खड़े तीन मजदूर 60 फीट नीचे गिरर कॉन्क्रीट में दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दो घायल हुए हैं।

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 26, 2026

Jabalpur Accident

जबलपुर में बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Jabalpur Accident :जबलपुर शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन रिंग रोड पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। 60 फीट की ऊंचाई पर शटरिंग के काम के दौरान सेंट्रिंग का बैलेंस बिगड़ने से 03 मजदूर गिरकर कान्क्रीट के मलबे में दब गए। काम कर रहे साथी मजदूरों ने उन्हें मलबे से निकाला, तब तक 1 युवक की मौत हो गई थी। जबकि, दो मजदूरों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार सुबह भी दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, चिकित्सक उनके गहन इलाज में जुटे हैं।

एन.के.सी कंपनी द्वारा रिंग रोड के पैकेट टू का निर्माण कराया जा रहा है। तिलवारा के ललपुर में 60 फीट ऊंचाई पर पिलर के पास शटरिंग का काम हो रहा था। दोनों ओर 20-20 फीट जगह में कांक्रीट डाला जा रहा था, जिसे सपोर्ट देने के लिए सेंट्रिंग लगाई गई थी।

तीन मजदूर थे सेंट्रिंग पर

गढ़ा सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि, सेंट्रिंग पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी मुर्सलिन एसके (35), रसल एसके (22) और छत्तीसगढ़ निवासी राजेश्वर सिंह (21) काम कर रहे थे। रात साढ़े आठ बजे कांक्रीट के वजन से सेंट्रिंग टूट गई और उस पर खड़े तीनों मजदूर और कांक्रीट जमीन पर जा गिरे। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। सहकर्मी नीचे पहुंचे। मजदूरों को कांक्रीट से निकाला, तब तक मुर्सलिन एसके की मौत हो गई थी। रसल और राजेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने की पुष्टि

वहीं, मामले को लेकर नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृतलाल साहू का कहना है कि, ललपुर के पास निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई है, जबकि दो श्रमिक घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Published on:

26 Jan 2026 09:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रिंग रोड की सेंट्रिंग टूटने से 3 मजदूर कॉन्क्रीट में दबे, 1 की मौत 2 गंभीर

