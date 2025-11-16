मुर्गा की नहीं मिली उधारी तो कर दी मारपीट, दुकान में लगाई आग

jabalpur Crime : उधारी में मुर्गा नहीं देने पर दो युवकों ने शनिवार को दुकान के कर्मचारी और उसके साथी से मारपीट की। इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दुकान में आग लगा दिया। उधर, तिलवारा में बदमाशों ने दो बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया है।
jabalpur Crime : पनागर पुलिस ने बताया कि सिंगोद निवासी समन चक्रवर्ती (19) ग्राम जैतना चौराह में अमन चिकिन शॉप में काम करता है। शनिवार सुबह समन ने साथी कर्मचारी लवकेश के साथ दुकान खोला। तभी वहां लवकुश पटेल और पूरन सेन पहुंचे। समन से उधारी में मुर्गा मांगा। मना करने पर उन्होंने समन से मारपीट की। लवकुश ने बीच-बचाव किया तो उससे भी मारपीट कर दुकान में आग लगा दी। इससे भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया, इस बीच आरोपी भाग गए।
तिलवारा थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने दो बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि कबीरमठ निवासी सनी बर्मन उर्फ सोनू (34) के घर के आंगन में बाइक एमपी 20 केके 3711 और बुलेट एमपी 20 जेके 3901 खड़ी थी। इनके बगल में पड़ोसी शहीद की मोपेड एमपी 20 एसजेड 3050 पार्क थी। शनिवार तड़के सनी से रंजिश रखने वाला पड़ोसी हिमांशु राजपूत अपने साथियों के साथ पहुंचा और बाइक और मोपेड में आग लगा दी। धुआं उठता देख सनी, शहीद व अन्य बाहर आए। पानी डालकर आग पर काबू पाया तब तक दोनों वाहन जल चुके थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया।
