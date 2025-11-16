मुर्गा की नहीं मिली उधारी तो कर दी मारपीट, दुकान में लगाई आग

तिलवारा थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने दो बाइकों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि कबीरमठ निवासी सनी बर्मन उर्फ सोनू (34) के घर के आंगन में बाइक एमपी 20 केके 3711 और बुलेट एमपी 20 जेके 3901 खड़ी थी। इनके बगल में पड़ोसी शहीद की मोपेड एमपी 20 एसजेड 3050 पार्क थी। शनिवार तड़के सनी से रंजिश रखने वाला पड़ोसी हिमांशु राजपूत अपने साथियों के साथ पहुंचा और बाइक और मोपेड में आग लगा दी। धुआं उठता देख सनी, शहीद व अन्य बाहर आए। पानी डालकर आग पर काबू पाया तब तक दोनों वाहन जल चुके थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया।