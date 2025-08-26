Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

jabalpur crime : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर को बदमाशों ने चाकू मारा, जूडॉ ने दी आंदोलन की चेतावनी

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 26, 2025

bonded doctors missing rural hospitals chhindwara mp news (फोटो-सोशल मीडिया)
jabalpur crime : शहर में बदमाश बेखौफ हैं। नाबालिग तक धारदार हथियार और चाकू लेकर घूम रहे हैं। बदमाश मामूली बातों पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर पर बदमाशों ने सोमवार को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकले। दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। वारदात के बाद से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन में आक्रोश है। एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरतारी और अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने कहा है।

जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़

jabalpur crime : यह है घटनाक्रम

गढ़ा पुलिस ने बताया कि डॉ. विष्णु सुतार और डॉ. रोहित सोलंकी मेडिकल अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर हैं। दोनों सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे कॉलेज परिसर के बाहर खड़े थे। तभी दो से तीन बदमाश आए और उन पर चाकुओं से वार कर भाग निकले। दिनदहाड़े मेडिकल अस्पताल के बाहर हुई चाकूबाजी की वारदात से भगदड़ मच गई और लोग दहशत में आ गए। मदद की आवाज सुनकर डॉक्टर्स के सहपाठी दौड़े। दोनों को तत्काल कैजुअल्टी में में भर्ती किया गया। उनकी हालत ठीक है।

jabalpur crime : मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गेट पर मेडिकल अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं लेकिन किसी ने भी आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की। मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखा है। आरोपियों की गिरतारी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है। यह भी चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसी वारदात होती है, तो आंदोलन किया जाएगा।

