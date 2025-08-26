jabalpur crime : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर को बदमाशों ने चाकू मारा, जूडॉ ने दी आंदोलन की चेतावनी

jabalpur crime : शहर में बदमाश बेखौफ हैं। नाबालिग तक धारदार हथियार और चाकू लेकर घूम रहे हैं। बदमाश मामूली बातों पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो इंटर्न डॉक्टर पर बदमाशों ने सोमवार को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकले। दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। वारदात के बाद से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन में आक्रोश है। एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरतारी और अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने कहा है।