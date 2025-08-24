Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़

जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 24, 2025

Income tax payers taking advantage of free ration scheme
Income tax payers taking advantage of free ration scheme (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

BPL card : राशन दुकानों से मुफ्त का राशन लेने वालों में ‘मालदार’ भी शामिल हैं। जिले में ऐसे 5552 संदिग्ध परिवार और हितग्राही मिले हैं, जिनकी प्रतिवर्ष आय छह लाख रुपए से अधिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने वाले कई परिवारों के सदस्य कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब इनकी जांच की जा रही है। अभी तक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग साढ़े चार हजार लोगों को नोटिस भेज चुका है।

कचरा कैफे की जबलपुर में दरकार, जरूरतमंद लोगों को मिलेगा रोजगार और खाना

BPL card : प्रोफाइल के हिसाब से इन्हें राशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए

केंद्र सरकार ने मुफ्त गेहूं और चावल के साथ दूसरी चीजों का लाभ लेने वाले संदिग्ध परिवारों और हितग्राहियों को चिन्हित किया है। प्रोफाइल के हिसाब से इन्हें राशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद भी वे लम्बे समय से सरकार की खाद्यान्न व्यवस्था के साथ ही राशन कार्ड के जरिए स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। इनकी जानकारी अलग-अलग माध्यमों से निकाली गई है। इसमें आयकर और जीएसटी के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है।

BPL card : यह है स्थिति

  • 1004 कुल राशन दुकान
  • 385153 राशन कार्ड
  • 14,41,765 सदस्यों की संख्या
  • 5552 संदिग्ध परिवार

BPL card : राशन दुकानों में 385153 कार्डधारी

जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की एक हजार आठ राशन दुकानों में 385153 कार्डधारी हैं। इनमें हितग्राहियों की संख्या 1441765 है। इन हितग्राहियों को हर महीने राशन मिलता है। अलग-अलग कार्ड में भिन्न प्रकार का लाभ मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक हितग्राही को पांच किलो अनाज प्रतिमाह मिलता है। पांच सदस्य हैं तो 25 किलो खाद्यान्न उन्हें मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 22 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है।

BPL card : पांच हजार की आय छह लाख से ज्यादा

केंद्र सरकार की तरफ से जो तथ्य राज्य शासन के माध्यम से जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय को भेजे गए है, उसमें 5552 संदिग्ध परिवार हैं। इनमें 45 परिवार 25 लाख से अधिक का कारोबार करने के साथ जीएसटी जमा करते है। 4997 परिवारों के ऐसे हितग्राही भी मिले हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है। 510 परिवारों का कोई न कोई सदस्य पंजीकृत कंपनियों में डायरेक्टर है। इसके बाद भी वे राशन दुकानों में लाइन में लगकर गरीबों की तरह खाद्यान्न ले रहे हैं।

BPL card : 31 अगस्त तक पूरी होनी है कार्रवाई

संदिग्ध परिवारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। यह काम कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी के साथ ही नगर निगम के सम्भागीय कार्यालय और पंचायतों में सरपंच के माध्यम से भी कराया जा रहा है। 31 अगस्त तक संदिग्ध परिवारों को अपना पक्ष एसडीएम के समक्ष रखना होगा।

BPL card : केंद्र सरकार से मिली सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। कुल 5552 संदिग्ध परिवार एवं सदस्य चिन्हित किए गए हैं। उन्हें नोटिस भेजा गया है।

  • राजधर साकेत, प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 11:45 am

Published on:

24 Aug 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.