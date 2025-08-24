जबलपुर में बड़े कारोबारी-कंपनियों के डायरेक्टर तक BPL कार्डधारी, मिले नोटिस तो मची भगदड़

केंद्र सरकार की तरफ से जो तथ्य राज्य शासन के माध्यम से जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय को भेजे गए है, उसमें 5552 संदिग्ध परिवार हैं। इनमें 45 परिवार 25 लाख से अधिक का कारोबार करने के साथ जीएसटी जमा करते है। 4997 परिवारों के ऐसे हितग्राही भी मिले हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपए से अधिक है। 510 परिवारों का कोई न कोई सदस्य पंजीकृत कंपनियों में डायरेक्टर है। इसके बाद भी वे राशन दुकानों में लाइन में लगकर गरीबों की तरह खाद्यान्न ले रहे हैं।