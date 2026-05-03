बरगी बांध में 12 लोगों की जल समाधि करानेवाले क्रूज के कर डाले टुकड़े-टुकड़े

Jabalpur Tragedy: जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसे में मौतों का आंकड़ा और बढ़ गया है। गुरुवार शाम हुए हादसे में रात तक जहां 4 शव मिले थे वहीं शुक्रवार को घटनास्थल से 5 शव बरामद किए गए। शनिवार को भी शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस दिन दो बच्चों के शव मिले। रविवार सुबह एक और बच्चे का शव निकाला गया है। इस प्रकार क्रूज हादसे में अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता कामराज को भी तलाशा जा रहा है, इसके लिए सर्चिंग चल रही है। इस बीच एक दर्जन लोगों की जल समाधि करानेवाले क्रूज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई एहतियातन की गई।