जबलपुर त्रासदी: परिवार के 5 सदस्यों को निगल गया बांध, 10 और 12 साल के बच्चे ही बचे

Jabalpur Tragedy: बरगी बांध के बैकवॉटर में हुए क्रूज हादसे में मृतक संख्या बढ़ गई है। शनिवार शाम को बांध में दो और बच्चों के शव बरामद किए गए। इनमें कोतवाली निवासी विराज सोनी (6) और खमरिया निवासी तमिल (5) के शव शामिल हैं। दोनों बच्चों के शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर के दायरे में मिले। पानी में फूलने के कारण इन बच्चों के शव ऊपर आ गए थे। 2 बच्चों के शव मिलने के बाद क्रूज हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कामराज और उनका भतीजा मयूरम (9) अब भी लापता हैं। हादसे ने इस परिवार को ही सबसे ज्यादा दुख दिया है। कामराज के भरे पूरे परिवार के 7 लोगों में से केवल दो बच्चे ही बचे हैं।