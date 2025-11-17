हरियाली के कातिल: छंटाई की बोलकर काट डाला हरा भरा पेड़, विरोध पर छोड़ा ठूंठ

Killers of Greenery
Killers of Greenery : शहर को हरा भरा बनाने के लिए एक ओर पौधे लगाने की बात की जाती है तो दूसरी ओर हरे भरे पेड़ों का खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले लाड़ली लक्ष्मी वाटिका के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई थी, अब विजय नगर एमआर फोर पर छायादार वर्षों पुराना पेड़ काट डाला गया। सबसे बड़ी बात ये कि जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है।
एमआर फोर पर एसबीआई चौक से उखरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सालों पुराना गुलमोहर का छायादार पेड़ लगा हुआ था। कटवाने वाले दुकानदार का कहना है कि इसके तने ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से टकराने लगीं थीं। जिसको लेकर परेशानी हो रही थी। इन्हें छंटवाने के लिए पार्षद से बात की थी, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। लेकिन रविवार को दुकानदार ने छंटाई करवाने के बजाय इसे पूरे तने से ही साफ कर दिया। पूछने पर पहले तो वह जवाब नहीं दे पाया। विरोध करने पर छोटा सा तना छोड़ दिया, इसी बीच गाड़ी में पेड़ की सारी लकडिय़ां लोड कर जल्दबाजी में वहां से पेड़ काटने वालों को चलता भी कर दिया।
एक हफ्ते पहले ही दीन दयाल चौक के पास लाड़ली लक्ष्मी वाटिका में लगे हरे भरे करीब एक दर्जन हरे भरे पेड़ों को काटा गया था। जिसकी अनुमति किसी से नहीं ली गई थी। उद्यान अधिकारी ने दो दिन में जांच की बात कही थी, लेकिन आज तक पेड़ काटने वालों का वे पता नहीं लगा पाए।
पेड़ काटे जाने की अनुमति को लेकर जब उद्यान अधिकारी को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किए। कई बार प्रयास करने के बाद शाम को उन्होंने एक मीटिंग में होने की बात कही लेकिन देर रात तक वे कॉल रिटर्न नहीं कर पाए।
