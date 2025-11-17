हरियाली के कातिल: छंटाई की बोलकर काट डाला हरा भरा पेड़, विरोध पर छोड़ा ठूंठ

एमआर फोर पर एसबीआई चौक से उखरी की ओर जाने वाले मार्ग पर सालों पुराना गुलमोहर का छायादार पेड़ लगा हुआ था। कटवाने वाले दुकानदार का कहना है कि इसके तने ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से टकराने लगीं थीं। जिसको लेकर परेशानी हो रही थी। इन्हें छंटवाने के लिए पार्षद से बात की थी, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। लेकिन रविवार को दुकानदार ने छंटाई करवाने के बजाय इसे पूरे तने से ही साफ कर दिया। पूछने पर पहले तो वह जवाब नहीं दे पाया। विरोध करने पर छोटा सा तना छोड़ दिया, इसी बीच गाड़ी में पेड़ की सारी लकडिय़ां लोड कर जल्दबाजी में वहां से पेड़ काटने वालों को चलता भी कर दिया।