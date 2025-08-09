पुलिस कर्मियों के ‘झूठ’ की पोल खोलेगा ये मोबाइल एप्लीकेशन

mobile app : वीरेंद्र रजक. मध्य प्रदेश पुलिस के अलग-अलग जिलों के अधिकारी और जवान वायरलेस सेट पर अपनी लोकेशन बताते हैं। कई बार लोकेशन कहीं और होती है और वायरलेस सेट पर कुछ और लोकेशन बताई जाती है। इस पर नजर रखने के लिए लेकिन जबलपुर पुलिस एक ऐप तैयार करवा रही है, जो रीयल टाइम लोकेशन बताएगा। यह ऐप सीएसपी से लेकर सिपाही तक के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसे गश्त को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।