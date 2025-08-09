9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

पुलिस कर्मियों के ‘झूठ’ की पोल खोलेगा ये मोबाइल एप्लीकेशन

पुलिस कर्मियों के वायरलेस पर 'झूठ' की पोल खोलेगा ये मोबाइल एप्लीकेशन

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 09, 2025

mobile app
mobile app

mobile app : वीरेंद्र रजक. मध्य प्रदेश पुलिस के अलग-अलग जिलों के अधिकारी और जवान वायरलेस सेट पर अपनी लोकेशन बताते हैं। कई बार लोकेशन कहीं और होती है और वायरलेस सेट पर कुछ और लोकेशन बताई जाती है। इस पर नजर रखने के लिए लेकिन जबलपुर पुलिस एक ऐप तैयार करवा रही है, जो रीयल टाइम लोकेशन बताएगा। यह ऐप सीएसपी से लेकर सिपाही तक के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसे गश्त को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

mobile app : कई बार एक ही जगह पर कट जाती है रात

रात के वक्त सीएसपी से लेकर थाना प्रभारी, एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही गश्त करते हैं। कई बार वे चौक चौराहों पर रात काट देते है लेकिन कंट्रोल रूम लोकेशन पूछता है, तो वे अलग-अलग जगहों पर अपनी लोकेशन बता देते है। इस कारण क्षेत्रों में प्रभावी गश्त नहीं हो पाती और चोरी या अन्य संपत्ति सम्बंधी वारदातें होती है।

mobile app : डेटा और हिस्ट्री भी

गश्त प्रभावी हो, इसके लिए एसपी सम्पत उपाध्याय द्वारा एक ऐप तैयार कराया जा रहा है। यह ऐप सभी अधिकारियों और जवानों के मोबाइल पर होगा। एसपी और एएसपी के पास इसका एक्सेस होगा। जिसमें वे डेशबोर्ड पर जिस भी अधिकारी और जवान की लोकेशन देखना चाहें, तो एक क्लिक पर लोकेशन नजर आ जाएगी। ऐप में सीएसपी से लेकर सिपाहियों तक की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें रियल टाइम डेटा और हिस्ट्री भी होगी। जिसे कभी भी देखा जा सकता है।

mobile app : एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जिसमें मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। यह ऐप सभी अधिकारियों और जवानो के फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे उनकी वर्तमान ब्लोकेशन और वे कहां-कहां गए इसकी पूरी जानकारी होगी।

  • सूर्यकांत शर्मा, एएसपी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 06:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / पुलिस कर्मियों के ‘झूठ’ की पोल खोलेगा ये मोबाइल एप्लीकेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.