23 अगस्त को लोकार्पित होगा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर, गडकरी और सीएम आएंगे

इस फ्लाई ओवर में आठ रैम्प बनाए गए हैं, जो शहर के अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़ते हैं। मुख्य रैम्प की चौड़ाई 12 मीटर है। इनमें एलआइसी से महानद्दा रैम्प और दीनदयाल चौक तथा गोहलपुर जाने वाले मार्ग का रैम्प शामिल है। बाकी रैम्प की चौड़ाई्र 8.40 मीटर है। इनमें मदन महल रेलवे स्टेशन के पास स्नेहनगर लिंक रोड और पश्चिम मध्य रेलवे के उत्सव सामुदायिक भवन के सामने उतरा रैम्प, यातायात थाना मार्ग और यादव कॉलोनी की तरफ जाने वाला रैम्प शामिल है।