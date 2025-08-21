कांग्रेस के बड़े नेता का बयान – चुनाव में वोट की चोरी नहीं होती तो प्रदेश में होती हमारी सरकार

madhya pradesh politics : चुनाव में वोट चोरी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर में कहा कि अगर वोट की चोरी नहीं होती तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती।
भाजपा ने फर्जी जनादेश के आधार पर सत्ता पर कब्जा किया है। आने वाले समय में जनता उनसे हिसाब लेगी। सिंघार बुधवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर आए थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव आयोग पर भाजपा का रबर स्टाम्प बनकर काम करने का आरोप लगाया। सिंघार का कहना है कि आयोग संवैधानिक नहीं बल्कि भाजपा के जरिए संचालित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब कोई प्रश्न करती है तो उसका जवाब नहीं मिलता।
सिंघार के आरोप पर भाजपा के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश और देश में माहौल खराब कर रही है। सिंघार भी तो मध्यप्रदेश में जीते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें भी फर्जी वोट मिले हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है।
उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा अपने पोलिंग सेंटर में वोट बढ़ाती है, जबकि कांग्रेस के पोलिंग सेंटर में वोट कम करती है। सिंघार का कहना था कि यदि चुनाव आयोग उनकी नहीं सुनता है तो पार्टी हाईकोर्ट की शरण लेगी। उन्होंने मंत्री इंदर सिंह परमार के उस बयान का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी चोरी के वोट का इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सिंघार ने कहा कि परमार भी चोरी के वोट से मंत्री बने हैं।