कांग्रेस के बड़े नेता का बयान – चुनाव में वोट की चोरी नहीं होती तो प्रदेश में होती हमारी सरकार

उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा अपने पोलिंग सेंटर में वोट बढ़ाती है, जबकि कांग्रेस के पोलिंग सेंटर में वोट कम करती है। सिंघार का कहना था कि यदि चुनाव आयोग उनकी नहीं सुनता है तो पार्टी हाईकोर्ट की शरण लेगी। उन्होंने मंत्री इंदर सिंह परमार के उस बयान का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी चोरी के वोट का इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सिंघार ने कहा कि परमार भी चोरी के वोट से मंत्री बने हैं।