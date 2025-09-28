कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव, पदाधिकारियों की होगी छंटनी, अध्यक्षों के नामों की घोषणा जल्द

ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर रायशुमारी शुरू हो गई है। कुछ जगह बैठकों का आयोजन हो चुका है। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, जहां नए नाम जुडे़ंगे। कुछ में पूर्व अध्यक्ष ही संगठन चलाएंगे। दिवाली तक अध्यक्षों के नामों की घोषणा होनी है। जिला और ग्रामीण कांग्रेस(MP Congress) के लिए कार्यकारिणी का गठन नवंबर के पहले किया जाना है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इसी के तहत शहर अध्यक्ष के रूप में सौरभ शर्मा की पुन: ताजपोशी हुई थी। ग्रामीण अध्यक्ष के तौर पर डॉ. नीलेश जैन की जगह पूर्व विधायक संजय यादव को मौका दिया गया। हर क्षेत्र के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। वे स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर हैं। वे अपनी रिपोर्ट जिला अध्यक्ष को देंगे। यह रिपोर्ट मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी को जाएगी। वहां नाम फाइनल होंगे। ब्लॉक के बाद मंडलम और बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।