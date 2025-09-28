अगले 24 घंटे के अंदर 4 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश, चेतावनी जारी

MP Weather:प्रदेश के कुछ हिस्सों से भले ही मानसून की विदाई शुरू हो गई हो, लेकिन भोपाल, इंदौर समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां से मानसून विदा होने में अभी थोड़ा वक्त है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक ट्रफ गुजर रही है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन भी एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश का दौर शुरू हुआ है। शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है। वहीं बाकि बचे जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट है।