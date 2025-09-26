28 और 29 सितंबर को होगी ताबड़तोड़ बारिश, IMD की चेतावनी

MP Weather: प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। लेकिन पूरे प्रदेश से मानसून विदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटो के दौरान, प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 72 घंटे के अंदर यानि 28 और 29 सितंबर तक में एमपी के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। ग्वालियर, दतिया और मंदसौर को छोड़कर आज भी प्रदेश में हल्की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 दिन तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 28 और 29 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट है। इंदौर, देवास, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में बारिश हो सकती है। हालांकि, इससे पहले यानि 27 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
प्रदेश से मानसून(Heavy Rain) की विदाई बुधवार से शुरू हो गई है। पिछले सालों में आमतौर पर मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है, लेकिन इस बार तय समय पहले मानसून की विदाई प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू हो गई है। इस बार प्रदेश में मानसून पूरे 100 दिन सक्रिय रहा है। प्रदेश में मानसून की इंट्री 16 जून को हुई थी, जबकि वापसी 24 सितंबर को हो रही है। सात साल बाद मानसून सितंबर में विदा हुआ है। इसके पहले 2017 में 30 सितंबर और 2015 में 29 सितंबर को विदा हुआ था।