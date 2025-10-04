marriage promise : शादी का झांसा देकर बलात्कार, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती

पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय युवती मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। वहां उसकी पहचान दमोह नोहटा निवासी गणेश यादव से हुई। गणेश उसे घूमाने के बहाने नोहटा ले गया, वहां उससे बलात्कार किया। उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। यह बात युवती ने मां को बताई। इसकी रिपोर्ट नोहटा थाने में दर्ज कराई गई। यह पता लगते ही गणेश फरार हो गया। फरारी में ही इस साल 27 मार्च को गणेश फिर युवती के पास आ धमका। उसे उसके आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी और अपने साथ फिर से नोहटा ले गया।