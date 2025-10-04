marriage promise : शादी का झांसा देकर बलात्कार, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती

Married woman trapped in fake marriage promise burhanpur (फोटो सोर्स- AI)
marriage promise : जिले के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 18 वर्षीय युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए पनागर निवासी कृष्ण कुमार विश्वकर्मा से हुई। एक साल पहले कृष्ण कुमार ने उसे मिलने के लिए भेड़ाघाट के एक होटल में बुलाया और शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसने 19 सितबर को भी एक होटल में युवती से बलात्कार किया।
पुलिस के अनुसार युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी कृष्ण कुमार ने उसे 27 सितबर को शहपुरा टोल नाका के पास बुलाया। वहां से वह युवती को एक होटल ले गया और बलात्कार किया। युवती को उसने उसकी सहेली के घर पर छोड़ दिया और दो दिन बाद साथ ले जाने कहा। एक अक्टूबर को युवती ने उसे फोन लगाया, तो वह धमकाने लगा।
कुछ माह पहले शहर में एक मैरिज ब्यूरो में काम करने वाली युवती को बंधक बनाकर बलात्कार का मामला सामने आया था। युवती के गर्भवती होने पर उसने हाल में मेडिकल अस्पताल में गर्भपात कराया। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ माढ़ोताल थाने में भी एफआइआर दर्ज की है। आरोपी पर पहले से नोहटा थाने में बलात्कार का केस दर्ज है। फिलहाल वह जेल में है।
पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय युवती मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। वहां उसकी पहचान दमोह नोहटा निवासी गणेश यादव से हुई। गणेश उसे घूमाने के बहाने नोहटा ले गया, वहां उससे बलात्कार किया। उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। यह बात युवती ने मां को बताई। इसकी रिपोर्ट नोहटा थाने में दर्ज कराई गई। यह पता लगते ही गणेश फरार हो गया। फरारी में ही इस साल 27 मार्च को गणेश फिर युवती के पास आ धमका। उसे उसके आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी और अपने साथ फिर से नोहटा ले गया।
इधर युवती के घर न लौटने पर उसकी मां ने माढ़ोताल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोपी युवती को नोहटा से छतरपुर ले गया। वहां एक घर मे उसे बंधक बनाकर रखा। वहां भी उसने युवती से बलात्कार किया। मौका पाकर युवती ने मां को फोन किया और पूरी बात बताई। सूचना पर नोहटा पुलिस ने छतरपुर से गणेश को गिरतार कर लिया।
