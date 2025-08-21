जबलपुर का मास्टर प्लान बनाकर, 18 महीने में होंगे 222 करोड़ रुपए के ये काम

master plan of Jabalpur : मानसून सीजन में शहर में होने वाले जलजमाव, बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नगर निगम को 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मास्टर प्लान बनाकर प्रोजेक्ट पर 18 महीने में इन्फ्रास्टक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इससे शहरवासियों को हमेशा के लिए जलभराव से निजात मिलेगी। कठौंदा और ललपुर के एसटीपी प्लांट को सोलर एनर्जी से संचालित करने के लिए आठ करोड़ रुपए से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार का होगा।