15 करोड़ की बैंक डकैती का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार, घटना के दिन पहनी थी ‘लाल शर्ट’

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद डकैत पाटन और इंद्राना में रुके। 12 अगस्त को रईस ने बाकी डकैतों को दमोह से झारखंड की ट्रेन में बिठाया। उसने बताया कि डकैती के वक्त वह भी लाल रंग की टी शर्ट पहने था। तीनों डकैत बैंक से लूटा गया पूरा सोना साथ ले गए। रईस और बल्लू को दो से ढाई लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने रईस की निशानदेही पर यह राशि जब्त की है। डकैतों पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।