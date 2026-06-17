40% तक बढ़े दवाओं के रेट, एमपी में भी महंगी हुई ‘एंटिबायोटिक’ और ‘पेन किलर’

प्लास्टिक, पॉलिमर और रेजिन जैसे पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दवा उद्योग पर सीधे तौर पर पड़ा है। दवाओं की पैकेजिंग में उपयोग होने वाले ब्लिस्टर पैक, प्लास्टिक सामग्री, एल्युमिनियम फॉयल, कागज के गत्ते और मोनो कार्टन की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। दवा उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार अधिकांश पैकेजिंग और प्रिंटिंग सामग्री चंडीगढ़, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों से आती है, जिससे परिवहन लागत बढऩे का असर भी कीमतों पर पड़ा है।