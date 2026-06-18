MP के इस शहर पर दुनिया की नजर, UN Women के खास प्रोजेक्ट में हुआ शामिल

Jabalpur join UN women project: यूएन वुमेन प्रोजेक्ट में शामिल हुआ एमपी का जबलपुर, अब महिलाओं के लिए और सुरक्षित होगा ये शहर।(फोटो सोर्स: विकीपीडिया)
Jabalpur join UN Women Project: महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में संस्कारधानी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रतिष्ठित 'सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेस फॉर वूमेन' प्रोजेक्ट के लिए देश से एकमात्र शहर के रूप में जबलपुर का चयन किया गया है। यह परियोजना दुनिया के चुनिंदा 65 महानगरों में संचालित की जा रही है। यूएन वूमेन की टीम और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहर की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है।
इसके तहत बुनियादी ढांचे से लेकर सुरक्षा, आत्मरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण तक कई स्तरों पर काम किया जाएगा। कार्ययोजना में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मविश्वासी और आपात परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना है।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर की बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए अन्य तकनीकी उपायों पर भी काम किया जाएगा। जागरूकता पर जोर परियोजना के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को परिवार और समाज के स्तर पर मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है।
परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को मानस भवन में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, एमआईसी सदस्य, महिला पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महिला सुरक्षा के लिए अनुकूल वातावरण और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सुझाव दिए गए। यूएन वूमेन की ओर से जॉयत्री रे और रुद्राक्ष पाठक ने विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।
यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कें, पार्क, बाजार, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और कॉलेज में महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीडऩ और अन्य प्रकार की हिंसा को रोकना है। यह परियोजना केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सर्विलांस, सामुदायिक सहभागिता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे बहुआयामी उपायों पर आधारित है।
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