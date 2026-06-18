MP के इस शहर पर दुनिया की नजर, UN Women के खास प्रोजेक्ट में हुआ शामिल

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर की बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए अन्य तकनीकी उपायों पर भी काम किया जाएगा। जागरूकता पर जोर परियोजना के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को परिवार और समाज के स्तर पर मजबूत करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और जागरूकता से भी जुड़ा हुआ है।