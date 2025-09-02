बड़ी खबर – एमपी हाईकोर्ट के जज का बीजेपी विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप, पार्टी ने पल्ला झाड़ा

Sanjay pathak- एमपी हाईकोर्ट के एक जज ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा है कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की। इस खुलासे के साथ ही उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया है खुद इसका खुलासा किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा के मुताबिक विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश केस की सुनवाई से पहले की थी। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया। जज विशाल मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी विधायक संजय पाठक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जबकि पार्टी ने इसे उनका व्यक्तिगत मामला बताया है।