जबलपुर में ‘121 कपल्स’ को मिलेंगे मंगलसूत्र, खाते में आएंगे 49 हजार; केंद्रीय मंत्री और सीएम होंगे शामिल

जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नगर निगम के तहत आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 118 जोड़ों का विवाह और 3 का निकाह हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए 49 हजार रुपए प्रत्येक जोड़े को ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में दुल्हन को चांदी का मंगलसूत्र दिया जाएगा। जिसमें सोने का पानी चढ़ा होगा। इसके अलावा 121 जोड़ों के लिए 121 घोड़े और 121 पंडित भी होंगे।