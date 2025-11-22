एमपी में ‘5500 करोड़’ में बनेगा ‘961’ किमी लंबा फोरलेन, रोडमैप तैयार

जबलपुर को कान्हा नेशनल पार्क से जोड़ने वाला मंडला-चिल्फी हाईवे टू लेन है। जिसे फोरलेन में अपग्रेड किया जाना है। साथ ही जबलपुर-रायपुर नेशनल हाईवे, जो मंडला से होकर गुजरता है। उसे चिल्फी तक फोरलेन में बदला जाएगा। और 25 किलोमीटर दूर बम्हनी तक फोरलेन सड़क बनाकर कान्हा से जोड़ा जाएगा। इस तब्दीली के बाद जबलपुर से कान्हा की दूरी कम होगी।