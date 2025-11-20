एमपी में दफ्तर के सामने ‘1500 रुपए’ की रिश्वत लेते पकड़ाया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

दरअसल, आवेदक नन्हें सिंह धुर्वे पिपरिया स्थित एक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। जिसका ट्रांसफर जून 2025 में बालाघाट से जबलपुर हुआ था। ट्रांसफर के दौरान आवेदक की वेतन और वेतन वृद्धि नहीं लगी थी। जिसके लिए उसने बाबू को तलब किया। बीईओ कार्यालय जबलपुर में बाबू शशिकांत मिश्रा ने वेतन और वेतवृद्धि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी।