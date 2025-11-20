एमपी में दफ्तर के सामने ‘1500 रुपए’ की रिश्वत लेते पकड़ाया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त के द्वारा घूसखोर अफसरों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां पर बीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।
दरअसल, आवेदक नन्हें सिंह धुर्वे पिपरिया स्थित एक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। जिसका ट्रांसफर जून 2025 में बालाघाट से जबलपुर हुआ था। ट्रांसफर के दौरान आवेदक की वेतन और वेतन वृद्धि नहीं लगी थी। जिसके लिए उसने बाबू को तलब किया। बीईओ कार्यालय जबलपुर में बाबू शशिकांत मिश्रा ने वेतन और वेतवृद्धि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी।
आवेदक ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत कर दी। सत्यापन कराने के बाद गुरुवार को 1500 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
