आखिर कब बनेगा सिहोरा जिला? लोगों ने जलाए खून के दीये, उग्र आंदोलन की चेतावनी

MP News: सालों से लंबित सिहोरा जिला की मांग को लेकर रविवार शाम को पुराने बस स्टैंड पर एक बार फिर उबाल फूटा। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के आह्वान पर सैकड़ों नागरिकों ने अपने शरीर से निकले खून से 101 प्रतीकात्मक दीए जलाकर सरकार से पूछा – “आखिर सिहोरा जिला कब बनेगा?”आंदोलनकारियों ने कहा कि इन दीयों में केवल तेल और बाती नहीं, बल्कि सिहोरा की पीड़ा और वर्षों की अनदेखी की आग जल रही है। यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सिहोरा के प्रति त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है।