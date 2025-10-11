एमपी में कर्मचारी को लगे करंट के झटके, धमाके के साथ निकली चिंगारियां

पूरा घटना पनागर थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव की बताई जा रही है। यहां पर बिजली के खंभे की शिफ्टिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान ठेका कंपनी का कर्मचारी उदित राज बिजली कनेक्शन काटने के लिए खंभे पर चढ़ा। करंट लगने की वजह से कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों और सहयोगियों की मदद से उसे किसी तरह नीचे उतारा गया और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है।