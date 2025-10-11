Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

एमपी में कर्मचारी को लगे करंट के झटके, धमाके के साथ निकली चिंगारियां

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के पनागर थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Oct 11, 2025

jabalpur news

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है। जहां बिजली पोल की शिफ्टिंग के दौरान कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। वह तारों के बीच करीब 7-8 मिनट तक फंसा रहा। इसी बीच धमाके के साथ चिंगारियां भी निकलीं।

पूरा घटना पनागर थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव की बताई जा रही है। यहां पर बिजली के खंभे की शिफ्टिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान ठेका कंपनी का कर्मचारी उदित राज बिजली कनेक्शन काटने के लिए खंभे पर चढ़ा। करंट लगने की वजह से कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों और सहयोगियों की मदद से उसे किसी तरह नीचे उतारा गया और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है।

बिजली विभाग से नहीं ली थी परमिशन

जानकारी के अनुसार, ठेका कंपनी द्वारा बिजली विभाग से परमिशन नहीं ली गई थी। रैपुरा गांव में लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड निर्माण होना है। जिसके लिए बिजली पोल की शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इसका ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया गया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में कर्मचारी को लगे करंट के झटके, धमाके के साथ निकली चिंगारियां

