एमपी में सहायक ग्रेड-2 की कर्मचारी 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में इन दिनों कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ताजा मामला जबलपुर से सामने आया है। जहां कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यरत में एक कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई है।



दरअसल, आवेदक शिवप्रसाद कुशवाहा परमलोक परमलोक धाम आश्रम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय जबलपुर में पहुंचे थे। यहां पर कार्यरत सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी प्रीति ठाकुर के द्वारा 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी।