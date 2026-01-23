‘बंगाल में बंगाली असुरक्षित’, केंद्रीय मंत्री का ममता सरकार पर बड़ा हमला, 121 जोड़ो की कराई शादी

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) ऐसे व्यक्ति थे, जिनका एक वाक्य ही भारत को उद्वेलित कर देता था। कांग्रेस के जबलपुर अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने, यह गौरव की बात है। काश! कांग्रेस ने इसे दोहराया होता, तो भारत का विभाजन नहीं होता। सिटी बंगाली क्लब संकल्प की मिसाल है। शताब्दी स्तंभ, नेताजी की प्रतिमा वीरता साहस शौर्य का स्मरण कराएगी। क्लब की इतनी ख्याति थी कि नेताजी यहां आए थे। सिटी बंगाली क्लब स्कूल-कॉलेज खोले, सरकार साथ है। बंगाल के बिना आजादी की कल्पना नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर में गलती की। बीजेपी ने गलती सुधारी।