हाउसिंग बोर्ड के बाबू ने मांगी 50000 रूपये रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पदस्थ बाबू अमन कोष्ठा को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू अमन कोष्ठा ने महाराजपुर के रहने वाले हाकम साहू नाम के व्यक्ति से उसके मकान के नामांतरण के एवज में पहले 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी लेकिन बाद में सौदा 10 हजार रूपये में तय हुआ था। आवेदक के मुताबिक उसने मकान खरीदा था और उसका नामांतरण कराने के लिए आवेदन किया था। कई दिनों तक दफ्तर के चक्कर कटवाने के बाद बाबू अमन कोष्ठा ने उससे रिश्वत की मांग की।