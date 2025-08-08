हाउसिंग बोर्ड के बाबू ने मांगी 50000 रूपये रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां हाउसिंग बोर्ड के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।
जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में पदस्थ बाबू अमन कोष्ठा को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू अमन कोष्ठा ने महाराजपुर के रहने वाले हाकम साहू नाम के व्यक्ति से उसके मकान के नामांतरण के एवज में पहले 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी लेकिन बाद में सौदा 10 हजार रूपये में तय हुआ था। आवेदक के मुताबिक उसने मकान खरीदा था और उसका नामांतरण कराने के लिए आवेदन किया था। कई दिनों तक दफ्तर के चक्कर कटवाने के बाद बाबू अमन कोष्ठा ने उससे रिश्वत की मांग की।
रिश्वतखोर बाबू अमन कोष्ठा के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद आवेदक हाकम साहू ने जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 8 अगस्त को आवेदक हाकम साहू को रिश्वत के 10 हजार रूपये देने के लिए बाबू अमन कोष्ठा के पास भेजा। दोपहर में जैसे ही कार्यालय के भीतर रिश्वतखोर बाबू अमन कोष्ठा ने रिश्वत के रूपये लिए तो उसे लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथों पकड़ लिया।