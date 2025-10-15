ट्रेन में चढ़ते समय फिसला यात्री का पैर,’देवदूत’ बनकर आए आरपीएफ जवान ने बचाई जान

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन में एक यात्री की जान बाल-बाल बच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ। जब यात्री ट्रेन से पानी लेने के लिए उतरा था। उसी दौरान ट्रेन चलने लगी। ट्रेन पकड़ने की कोशिश में पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए।
ड्यूटी में तैनात आरपीएफ जवान की नजर यात्री पर पड़ी तो वह फौरन ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा और यात्री की जान बचा ली। रेलवे ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को आगे के लिए रवाना कर दिया।
दरअसल, पूरा मामला 13 अक्टूबर को जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर रात 8 बजे गाड़ी संख्या 12321 हावड़ा मुंबई मेल स्टेशन से इटारसी की ओर जा रही थी। इसी दौरान एस 5 में यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा।
शंकर लाल रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। यात्री ने बताया कि वह सतना से मुंबई जा रहा था। तभी जबलपुर स्टेशन में पानी के लिए उतरा था। उतने में ट्रेन चलना शुरु हो गई। चढ़ने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया।
