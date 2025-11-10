Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते ‘पेंशन अधिकारी’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां पर सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने बताया कि आवेदक किशोर कुमार झारिया रिटार्यड लैब टेक्नीशियन हैं। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन में नॉमिनी के रूप में जुड़वाने के लिए संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा से मुलाकात की थी।

10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया पेंशन अधिकारी

पेंशन अधिकारी सचिन झा ने काम करने की एवज में 10 हजार रुपए की मांग की थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष की थी। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

Published on:

10 Nov 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में '10 हजार' की रिश्वत लेते 'पेंशन अधिकारी' रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

