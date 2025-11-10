एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते ‘पेंशन अधिकारी’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां पर सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।



पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने बताया कि आवेदक किशोर कुमार झारिया रिटार्यड लैब टेक्नीशियन हैं। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन में नॉमिनी के रूप में जुड़वाने के लिए संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा से मुलाकात की थी।