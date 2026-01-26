गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में गूंजेगी MP में बनी बड़ी बंदूक, देगी 21 तोपों की सलामी

जानकारी के अनुसार, रक्षा क्षेत्र की कंपनी एडवांस वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली गन कैरिज फैक्ट्री में एलएफजी का लगातार निर्माण हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 12 तोपों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से तीन तोप भारतीय सेना को सुपुर्द की जा चुकी है। शेष की आपूर्ति निर्धारित समयसीमा में की जाएगी। जीसीएफ के जनसंपर्क अधिकारी ऋतुराज द्विवेदी के अनुसार, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के दौरान पहली बार इन स्वदेशी तोपों ने ब्रिटिश युग की तोपों की जगह ली थी। इससे पहले भी जीसीएफ में बनी स्वदेशी बोफोर्स 155 एमएम 45 कैलिबर धनुष तोप गणतंत्र दिवस परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है।