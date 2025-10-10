जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ‘रशियन गर्ल्स’ ने जमकर लगाए ठुमके, मच गया बवाल

हिंदू सेवा परिषद के इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। धार्मिक अवसरों पर ऐसे आयोजन में विदेशी महिलाओं को बुलाकर डांस करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे फैक्ट्री में चल रहे गोपनीय कार्यों की जानकारी लीक हो सकती है।



दरअसल, ये रशियन महिलाओं रूस के स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आई हैं। फैक्ट्री में T-72 अर्जुन, T-90 भीष्म जैसे टैंकों के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘मैंगो बम’ (3UBK-20 HEAT स्लूग राउंड) बनाने की तकनीक सिखा रही हैं। यह बम टैंक बंदूक से दागे जाते हैं और दुश्मन के टैंक को भेदने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। ऐसे में रशियन विशेषज्ञों के साथ भारतीय फौज की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।



हालांकि, फ्रैक्ट्री प्रबंधन वीडियो वायरल होने के संबंध में मामले की जांच कर रहा है।