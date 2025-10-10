Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ‘रशियन गर्ल्स’ ने जमकर लगाए ठुमके, मच गया बवाल

MP News: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रशियन गर्ल्स ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर डांस किया था। जिसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

less than 1 minute read

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Oct 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां फ्रैक्ट्री के ए-1 सेक्शन में राशियन महिलाएं डांस करती नजर आई। जिसको लेकर जमकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यह वीडियो विश्वकर्मा जयंती का बताया जा रहा है।

हिंदू परिषद ने जताई आपत्ति

हिंदू सेवा परिषद के इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। धार्मिक अवसरों पर ऐसे आयोजन में विदेशी महिलाओं को बुलाकर डांस करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे फैक्ट्री में चल रहे गोपनीय कार्यों की जानकारी लीक हो सकती है।

दरअसल, ये रशियन महिलाओं रूस के स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आई हैं। फैक्ट्री में T-72 अर्जुन, T-90 भीष्म जैसे टैंकों के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘मैंगो बम’ (3UBK-20 HEAT स्लूग राउंड) बनाने की तकनीक सिखा रही हैं। यह बम टैंक बंदूक से दागे जाते हैं और दुश्मन के टैंक को भेदने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। ऐसे में रशियन विशेषज्ञों के साथ भारतीय फौज की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, फ्रैक्ट्री प्रबंधन वीडियो वायरल होने के संबंध में मामले की जांच कर रहा है।

जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 'रशियन गर्ल्स' ने जमकर लगाए ठुमके, मच गया बवाल

