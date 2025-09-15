जबलपुर मेडिकल कॉलेज में तीन मरीजों पर चूहों का हमला, हाथ-पैर कुतरे

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोगी वार्ड में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने काट लिया। उनके हाथ-पैर में चोट आई है। बीते दिनों, इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों ने दो नवजातों के हाथ-पैर कुतरे थे। जिसके उनकी मौत हो गई थी।



जानकारी के मुताबिक, 25 वर्षीय सिहोरा निवासी रजनी बेन, गोटेगांव के 50 वर्षीय सरोज मेहरा और उनके बेटे जगदीश मेहरा को चूहों ने काटा है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि वार्ड में चूहों ने आतंक मचा रखा है। चूहों ने किसी मरीज की ऐड़ी तो, किसी का पैर तो किसी के हाथ में काट लिया है।



इंदौर में हुई घटना के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से समस्या के निवारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मरीजों ने कई बार अस्पताल प्रंबधन को चूहों के आतंक से अवगत कराया है। मगर, प्रबंधन द्वारा उनकी शिकायतों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।



