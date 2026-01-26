नया सिलेबस तैयार…MP के कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी दो नई भाषाएं

भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई हैं। समिति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित एक प्राध्यापक को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नोडल स्वशासी महाविद्यालय के प्राचार्य को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में भाषा विशेषज्ञों के साथ आईक्यूएसी का एक सदस्य भी शामिल है। मानकुंवर बाई कॉलेज में डॉ. बीएन त्रिपाठी अध्यक्ष तथा प्राचार्य डॉ. स्मृति शुक्ला समन्वयक बनाए गए हैं। वहीं होम साइंस कॉलेज में अध्यक्ष डॉ. एसएस संधु, नोडल प्राचार्य डॉ. समीर शुक्ला के साथ विशेषज्ञ डॉ. आरएस चंडोक और डॉ. विनीता नंदा को शामिल किया गया है। समिति | फरवरी-मार्च तक पाठ्यक्रम तैयार कर अपनी अनुशंसा सौंपेगी।