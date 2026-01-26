लव मैरिज की तो पूरे खानदान होगा बहिष्कार, दूध-मजदूरी तक होगा बंद

MP News:रतलाम जिले के जावरा अनुभाग के पिपलौदा जनपद पंचायत अंतर्गत पंचेवा में पंचायत ने प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवती के मम्मी-पापा का सामाजिक बहिष्कार (Social Family Boycott) करने की घोषणा करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। गांव मैं पंचायत ने निर्णय लिया जो परिवार के बच्चे प्रेम विवाह करेंगे, उनके साथ परिवार के हर सदस्य का गांव में हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गांव में चार परिवार के बच्चों द्वारा किए गए प्रेम विवाह के बाद उन परिवार का सामाजिक बहिष्कार का एलान भी वीडियो में कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हड़कंप मचा व तुरत-फुरत अधिकारी गांव में पहुंचे व सामाजिक समरसता के तहत बैठक कर सभी को समझाया।